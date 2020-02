GERENZANO – Chiarito il “mistero” dello studente sottoposto a tampone all’ospedale Sacco per accertarsi che non avesse contratto il Coronavirus, in quanto iscritto all’Agraria di Codogno, nella Zona rossa: si era diffusa la voce che fosse residente a Gerenzano e l‘Amministrazione civica gerenzanese aveva ieri fatto sapere di avere subito contattato le forze dell’ordine, ma di non avere trovato alcun riscontro.

In realtà, è stato appurato che il giovane – 17 anni – è residente con la famiglia ad Anzano al Parco, comune della zona di Erba nel comasco: lo scorso fine settimana era rientrato appunto ad Anzano. Sono un centinaio gli studenti “non residenti” a Codogno e che solitamente nei fine settimana rientrano in famiglia; sono abitanti in varie località della Lombardia. Nella zona fra Saronnese, basso comasco e vicine Groane non si segnala alcun caso di “positività” al Coronavirus. Ovviamente, anche da queste parti le autorità sanitarie mantengono alta l’allerta, come nel resto del Paese.

25022020