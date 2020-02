Coronavirus, controllano che il funerale sia in forma ristretta e beccano un ladro di biciclette

SOLARO – Gli agenti della polizia locale hanno fermato poco prima dell’ora di pranzo uno dei due ladri di biciclette che avevano appena compiuto un furto poco fuori dal cimitero durante una funzione funebre.

Gli uomini del comando di via Mazzini stavano controllando attraverso le immagini della nuova videosorveglianza che effettivamente la cerimonia si svolgesse in forma ristretta come indicato dall’ordinanza regionale per il contenimento del Coronavirus ed hanno notato un personaggio che si comportava in maniera sospetta: di fatto l’uomo, residente ad Inzago con vari precedenti penali, stava facendo da palo per un compare – controllando che nessuno lo potesse disturbare – che nel frattempo si stava impossessando della bicicletta di uno dei partecipanti alla funzione. Arrivati sul posto in pochi istanti, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a bloccare uno dei due sospetti, il palo, mentre il secondo si era allontanato in direzione del Parco delle Groane in tutta fretta, scappando in sella alla due ruote. Il fermato è stato identificato e denunciato.

