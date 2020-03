SARONNO – “Il Centro culturale islamico di Saronno, in questo grave momento di difficoltà sociale, ha deciso di non restare indifferente rispetto alle disposizioni nazionali che raccomandano alle fasce più sensibili della nostra società, i cittadini con età maggiore di 65 anni e le persone con fragilità sanitarie, di non uscire di casa e limitare gli spostamenti. In merito a quanto sopra i responsabili del centro in accordo con i giovani musulmani di Saronno informano, che da oggi, è attivo un servizio di assistenza nel disbrigo delle piccole fatiche che possono aiutare la quotidianità dei nostri “nonni”. I giovani muniti di guanti e mascherine, in forma volontaria, risponderanno ai bisogni che i cittadini faranno pervenire ai numeri sotto indicati”.

Il servizio è attivo quotidianamente sulla base di turnistiche dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per la consegna di piccole spese alimentari o acquisto e consegna di farmaci. Fiduciosi di potere essere un valido sostegno a tutta la cittadinanza ci auspichiamo che questa iniziativa sia presa d’esempio e replicata in altri comuni d’Italia. Per info e richieste chiamare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 ai numeri: 3442703082 oppure 0249443574.

05032020