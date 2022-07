x x

SARONNO – Un piccolo aiuto concreto a sostegno della città provata dal maltempo. E’ quello che sta offrendo il centro culturale islamico in questi giorni. Annunciato tramite i social e con una breve nota l’iniziativa vuole essere un modo per esprimere vicinanza alla comunità non solo a parole ma rimboccandosi le maniche.

“A seguito dei gravi eventi atmosferici, occorsi mertedì 26 luglio nella nostra cittadina, il Centro Islamico mette a disposizione della cittadinanza i propri fedeli/volontari nel caso dovesse servire in città una mano per pulire e sgomberare locali/sedi di associazioni o imprese. Vi chiediamo di contattarci per poter esservi di aiuto”.

Non è la prima volta, si è visto anche in occasione dell’emergenza covid e del lockdown, che la struttura di via Grieg si impegna concretamente per la comunità saronnese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn