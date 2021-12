x

SARONNO – Il Centro islamico di Saronno nella serata dello scorso venerdì 17 dicembre ha incontrato il prevosto della città don Claudio Galimberti.



L’incontro si è basato sulla reciproca conoscenza e sulla prosecuzione del lavoro fatto negli anni passati dalle due comunità cittadine, a favore del dialogo e della serena e proficua convivenza. Gli esponenti del Centro islamico hanno anche voluto trasmettere, per tramite del prevosto, gli auguri di buone festività a tutta la comunità cattolica saronnese.



Ha suggellato l’incontro il dono a don Claudio di una preziosa calligrafia fatta a mano, riportante il primo versetto della rivelazione coranica: “Leggi, in nome del Tuo Signore”.

(in foto: don Claudio riceve in dono la calligrafia fatta a mano dagli esponenti del Centro islamico di Saronno)

