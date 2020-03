Coronavirus, Obiettivo Saronno rinvia la foto di gruppo: “Rispettiamo le regole”

SARONNO – “Negli ultimi mesi abbiamo raccolto l’adesione di tante persone. Tanti giovani e meno giovani che vogliono una Saronno diversa. E tutti hanno deciso di metterci la faccia!”.

Inizia così l’ultima nota della lista civica Obiettivo Saronno.

“Sono tantissimi anche quelli che hanno accettato di candidarsi nella lista di Obiettivo Saronno, sapendo che questo avrebbe voluto dire sacrificare del tempo alla propria vita e ai propri familiari in nome del bene comune.

Il protocollo prevede che ogni candidato sia ritratto in un contesto cittadino, e nel nostro caso abbiamo dato massima libertà, affinché ognuno venga rappresentato con alle spalle una fra le realtà saronnesi che gli sta più a cuore.

Per questo ci siamo dati appuntamento in piazza per domenica pomeriggio 8 marzo, una data importante per la nostra storia, che sancisce uno dei simboli più forti dei diritti umani. E con una valenza ancora più ampia per Obiettivo Saronno, se pensiamo che il direttivo della nostra lista è costituito per l’80% da donne.

Ma la mattina dell’8 Marzo è giunta una ordinanza che vieta le riunioni sino alla fine dell’emergenza. Qualsiasi appuntamento di natura culturale, politica, professionale deve essere sospeso. Per la salvaguardia della collettività sono scoraggiati tutti i contatti.

E noi abbiamo obbedito.

Avemmo voluto titolare il nostro comunicato stampa con “ecco il volto dei candidati di Obiettivo Saronno!” per mostrare i visi di tutti noi. L’appuntamento è solo rimandato. Ma ci siamo accorti che, indipendentemente dalle foto, il volto di Obiettivo Saronno è proprio questo: il rispetto delle regole fino in fondo!

Prima di tutto la salute e il bene comune, perciò, anche col rischio di dover essere penalizzati nella nostra campagna elettorale, vogliamo essere di esempio di un maggiore senso civico: la sede di Obiettivo Saronno sarà chiusa da Lunedi 9 Marzo fino a nuova valutazione. Nel frattempo vi invitiamo a rimanere in contatto con noi scrivendoci all’indirizzo email info@obiettivosaronno.it

In questo comunicato, e sempre con lo spirito di apertura, dichiariamo la nostra vicinanza alla cittadinanza, alle autorità, alle istituzioni e rinnoviamo la nostra disponibilità al Sindaco a portare la nostra esperienza professionale per dare una mano.

Noi ci siamo. E tutti insieme ce la faremo!

09032020