Coronavirus, a Cislago il sindaco Cartabia ha disposto la chiusura del Municipio

CISLAGO – L’Amministrazione comunale di Cislago ha deciso di chiudere il Municipi di piazza Toti. Lo ha comunicato il sindaco Gianluigi Cartabia, unendo l’eloquente hashtag, #stateacasa.

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo ho disposto la chiusura al pubblico degli uffici dell’Amministrazione comunale di Cislago. Si assicura la regolare prestazione dei soli servizi essenziali indifferibili e urgenti previo appuntamento telefonico oppure via mail. Anche altre amministrazioni della zona hanno deciso di rimodulare i propri servizi in questo modo, è una delle iniziative prese in molte località per contrastare la diffusione del coronavirus.

Ecco i riferimenti dei vari uffici del Comune di Cislago:

Servizio Amministrazione Generale e Protocollo Generale 02.96671056, 02.96671044. contatti@comune.cislago.va.it.

Servizio Demografico/Elettorale – 02.96671036 – 37

anagrafe-elettorale@comune.cislago.va.it

Servizio Tributi/Commercio e Notificazioni 02.96671040

tributi@comune.cislago.va.it

Servizio Cultura, Istruzione Sport e Tempo Libero 02.96671034

cultura@comune.cislago.va.it

Servizio Finanziario e di Ragioneria 02.96671024

ragioneria@comune.cislago.va.it

Servizio polizia locale 02.96671025

polizialocale@comune.cislago.va.it

Servizio Tecnico

Edilizia Privata 02.96671048 – 49

urbanistica-edilizia@comune.cislago.va.it

Lavori Pubblici 02.96671045 – 46 – 47 – 63

lavoripubblici@comune.cislago.va.it

Servizio Socio-Assistenziale 02.96671032

socioassistenziale@comune.cislago.va.it

(foto: il palazzo comunale di Cislago in piazza Toti)

14032020