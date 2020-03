SARONNO – Una passione per la politica ma anche per lo sport all’aria aperta e per la corsa in particolare, su Facebook il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Licata, ha pubblicato un post che ha ottenuto tantissimi “mi piace”, spunto di riflessione in questi momenti difficili legati all’emergenza coronavirus.

Tranquilli, non sono uscito a correre. In teoria potrei ma preferisco stare a casa, ci sono cose più importanti in questo momento. Ho postato questa foto, fatta qualche giorno fa, perché mentre la guardavo mi sono reso conto di quanto sia dura non fare una delle cose che mi piacciono di più, insieme allo stringere mani e parlare con le persone. Ma penso sia un sacrificio giusto sia per rispetto verso di noi sia, soprattutto, verso il nostro prossimo. Se lo faremo tutti e bene ne usciremo presto e sai poi quante corse, quanti abbracci e quanti spritz tutti insieme.

Ora però stiamo a casa, scriviamoci, telefoniamoci, teniamoci in contatto… e ricordiamoci sempre che dal letame nascono i fiori, e di fiori ne nasceranno ancora molti, belli, colorati e profumati.

14032020