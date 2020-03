Coronavirus: l’Uboldese rilancia il messaggio di un suo baby calciatore, “io sto a casa”

UBOLDO – L‘Uboldese calcio rilancia il messaggio, “stiamo a casa”, con il bel disegno di uno dei giocatori del proprio settore giovanili che ha disegato uno dei tanti coniglietti selvatici che spesso i bimbi vedono anche a bordo campo quando si allenano al centro sportivo di via Manzoni ad Uboldo, ma in questo caso si tratta di un coniglietto con i colori bianco, rosso e verde della bandiera italiana, “io sto a casa” la frase abbinata al disegno, che i dirigenti dell’Uboldese hanno pubblicato sui social network.

“Io sto a casa! Grazie Edoardo, prendiamo esempio!” dicono dall’Uboldese. La formazione maggiore del club del presidente Emilio Legnani milita in Promozione, e vanta alle spalle un ampio settore giovanile presente praticamente in tutte le categorie di età. La società, come le altre della Lombardia, ha sospeso l’attività, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie per frenare la diffusione del coronavirus.

(foto: il bel disegno del giovane giocatore della Uboldese calcio)

14032020