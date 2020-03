SARONNO – VARESE – “Noi non siamo a casa per voi, voi state a casa per noi. Aiutateci” E’ lo slogan al centro del video di sensibilizzazione realizzato dai vigili del fuoco del comando di Varese diffuso nel pomeriggio di domenica.

Il video mostra vigili del fuoco nei diversi distaccamenti della provincia, compreso Saronno, iniziare il proprio turno, come autista, caposquadra o pompiere, chiedendo l’aiuto e la collaborazione dei cittadini ricordando come i vigili del fuoco siano in servizio per aiutare la collettività e come i varesini e varesotti possano fare la propria parte stando a casa.

Un appello che si conclude con l’alzabandiera e le note dell’inno nazionale con l’immagine del tricolore con lo hashtag #iorestoacasa e con un lenzuolo con lo stemma del corpo dei pompieri e la scritta andrà tutto bene.

(video di sensibilizzazione del comando provinciale di Varese in merito all’emergenza Coronavirus per chiedere l’aiuto dell’intera provincia di Varese)

15032020