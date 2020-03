Coronavirus, a Cislago pulizia strade col disinfettante

CISLAGO – “Si informa la cittadinanza che abbiamo stabilito con Econord che nei prossimi giorni la pulizia delle strade meccanizzata verrà eseguita utilizzando acqua con l’aggiunta di disinfettante“. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Cislago del sindaco Gianluigi Cartabia. I mezzo di Econord, dunque, non si limiteranno all’abituale lavaggio, si tratterà di un più approfondito intervento di igienizzazione.

Analoghi interventi si sono svolti o si svolgeranno anche in altre località della zona: a Saronno l’assessore comunale all’Ambiente, Gianpietro Guaglianone, ha già provveduto a fare compiere una radicale igienizzazione dell’area pedonale centrale con una particolare attenzione alle zone dei portici fra corso Italia e piazza De Gasperi che costituiscono un punto di passaggio per i cittadini che si recano nelle farmacie e nel supermercato che si trova nelle vicinanze e che sono rimasti aperti anche in questo periodo di emergenza coronavirus per garantire i servizi essenziali.

(foto: un mezzo speciale della nettezza urbana impegnato nella pulizia delle strade)

17032020