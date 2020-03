Coronavirus, mercato, Fagioli: “Non ci sono gli strumenti per bloccarlo. Non è una scelta fatta a vanvera”

Coronavirus, mercato, Fagioli: “Non ci sono gli strumenti per bloccarlo. Non è...

SARONNO – Ha scelto la pagina Facebook Fagioli sindaco dove è tornato a ripreso ad scrivere con assiduità il sindaco Alessandro Fagioli per rispondere alle critiche sulla scelta ti consentire domani lo svolgimento del mercato del mercoledì.

Ecco il testo integrale

“Questione mercati. I mercati non si autorizzano. Sono già regolamentati. Siamo da settimane assoggettati a decreti del governo che mutano significativamente di volta in volta, oltre alle interpretazioni che mutano quasi quotidianamente. Ad oggi i mercati all’aperto sono consentiti ai banchi alimentari. È importante garantire l’approvvigionamento alimentare. Sono state predisposte anche questa settimana azioni per scongiurare assembramenti.

Il mercato lo avevo bloccato quando c’erano gli strumenti per farlo. Dal 4 di marzo eventuali ordinanze che modificano il dpcm sono ritenute “inefficaci”. Comprendo che certe scelte risultino contraddittorie, ma non sono fatte a vanvera o sulla emotività.

…. e giusto per non dimenticare, mentre qui applicavamo ordinanze restrittive c’era chi promuoveva aggregazione ed aperitivi per sconfiggere il virus, che tanto, dicevano, era solo un raffreddore ed ora vengono a fare i maestrini”

17032020