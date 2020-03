MILANO – “Tanti cittadini stanno combattendo questa battaglia, lo dobbiamo fare sempre di più. Il virus si nutre del corpo dell’uomo, se lo trova si nutre di questo, altrimenti muore. Questa è la battaglia degli italiani, questa è la battaglia dei lombardi. La vinciamo se ognuno di noi la combatte e la vive con grande determinazione”. Lo dice l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “La notizia bella – prosegue – è che stiamo assumendo molti specializzandi e che stanno rispondendo all’appello i medici pensionati. Anche questo è il segno che quando c’è un’emergenza e il Paese chiama, la parte migliore del Paese si mobilita e risponde”. Ieri per alleggerire gli ospedali più in difficoltà, sono state trasferite 27 persone, portando a oltre 200 i trasferimenti totale.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti, in Lombardia.

– i casi positivi sono 22.264 (+2.380)

19.884/17.713/16.220/14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 2.549 (+381) 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218//966/ 890/744/617/468/333/267/154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 10.930 di cui 4.295 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e

6.635 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale 4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 1.050 (+44) 1.006/924/879/823/767/732/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.735 (+348) 7.387/7.285/6.953/6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati: 57.174/52.244/48.983/46.449/43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

21032020