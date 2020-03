Coronavirus, il sindaco Piuri dedica un pensiero alle maestre delle materne paritarie

MISINTO – “Nei giorni scorsi ho ringraziato la dirigente scolastica e tutto il corpo docenti dell’istituto comprensivo A. Volta perché, nonostante tutte le difficoltà stanno portando avanti il programma didattico per i nostri alunni. Ho dimenticato qualcuno però. Qualcuno che vive una situazione uguale o peggiore forse”.

Inizia così la nota del sindaco Matteo Piuri che torna a parlare alla comunità misintese dopo i due casi di coronavirus scoperti in paese.

“Sto parlando del personale delle nostre scuole materne di Misinto e Cascina Nuova.

Valeria, Alessandra, Ilenia, Veronica, Lucia, Angela, Manuela, Elisa, Chiara, Linda, Valeria, Ilaria, Fiorella, Rosalba, Debora, Nadia, Larissa, Francesca per Misinto. Eleonora, Vanda, Elisa per Cascina Nuova.

Anche loro non possono fare il lavoro che amano, per il quale hanno studiato, si sono formate, hanno fatto sacrifici personali e famigliari. Un lavoro che oggi non stanno svolgendo normalmente a causa della situazione legata al Coronavirus. Un lavoro che oggi vedono a rischio.

Vivono una situazione peggiore perché loro non sono dipendenti statali. Per loro il rischio di non percepire lo stipendio c’è.

La scuola paritaria si finanzia con i contributi comunali e regionali ma soprattutto con le rette pagate dai genitori. Non potrebbero sopravvivere senza quelle rette.

A differenza di tante altre scuole paritarie le nostre, hanno attivato delle modalità di supporto ai bambini, preparato attività da fare a casa e tanto altro. Non sono rimaste con le mani in mano.

Io non so cosa succederà per quest’anno, non so cosa lo Stato e la Regione potranno fare, ma sono certo che Misinto e i misintesi non si dimenticheranno di voi.

I genitori dei vostri alunni non si dimenticheranno di voi ma soprattutto non si dimenticheranno delle nostre scuole. Sono sicuro che il buonsenso e il rispetto delle regole prevarranno su tutto.

Il momento è delicato, dobbiamo restare uniti e non scivolare negli individualismi e nell’egoismo.

Grazie per tutto quello che avete fatto, state facendo e farete per il futuro di Misinto.

Un vostro ex alunno

Il Sindaco

Matteo Piuri