TURATE – All’Amministrazione civica di Turate un messaggio di solidarietà e di speranza dalla Cina. L’ha scritto Claire Wang del Comune di Jiaozuo.

“Ci piace condividere questo messaggio che ci arriva direttamente da una rappresentante di una cittadina cinese chiamata Jiaozuo, con cui siamo entrati in contatto lo scorso anno. Consapevole della drammatica esperienza che la Cina ha vissuto prima dell’Italia, ci ha inviato preziosi consigli” fanno presente dall’ente locale turatese.

Ciao, come vanno le cose in questo periodo? Leggo notizie su internet riguardo il Coronavirus in Europa. Vedo che la situazione lì è seria. Mi permetto di scrivervi per consigliarvi di lavorare da casa e tenere a casa con voi i vostri figli, non mandateli a scuola. Con i pasti a casa ci si può organizzare. Per favore ricordatevi di usare le mascherine. E se in questo momento non riuscite a trovare mascherine e gel disinfettante, non uscite di casa del tutto. Spero che tu non accolga con disappunto le mie parole, ma sono preoccupata. Vi auguro tutto il meglio.

I miei migliori saluti, Claire

29032020