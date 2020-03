Coronavirus, buoni spesa e aiuti. Cattaneo: “Non accalcatevi nei Municipi, ancora i soldi non ci sono”

CERIANO LAGHETTO – Buoni spesa e aiuti per l’emergenza coronavirus: Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia, invita a non “prendere d’assalto” i Municipi.

“Il premier Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera in tv 400 milioni per gli 8000 Comuni d’Italia. Non voglio fare polemiche sulla congruità degli importi, ma una cosa la voglio dire. E’ ora di finirla di mettere in difficoltà i sindaci con continui pre-annunci. Meno annunci in anticipo e più firme sui decreti! I sindaci sono già logorati da una lunga guerra di trincea contro il nemico invisibile, Basta confusione! Un appello ai cittadini: non accalcatevi domani nei Municipi perché ancora non c’è nulla. Né soldi né disposizioni ufficiali. Buona domenica!” Non appena ci saranno novità sull’erogazione di questi aiuti, i sindaci informeranno tempestivamente i cittadini con tutti i dettagli.

(foto: Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia)

