CARONNO PERTUSELLA – Non è finita l’epidemia di coronavirus a Caronno Pertusella, uno dei centri più colpiti del Varesotto, anche se per fortuna negli ultimi giorni il numero dei contagi sta diminuendo. Ieri si è segnalato un +1, ci sono comunque diverse persone sotto “sorveglianza sanitaria” per avere avuto contatti con persone che poi sono risultate positive. Caronno Pertusella ha pagato già un pesante tributo a questo virus: fra i contagiati, si sono infatti registrati anche 6 decessi.

Il dato globale della provincia di Varese, ieri, ha visto un +57 casi, con una crescita negli ultimi giorni di Varese città. Il Varesotto resta comunque una delle aree dell’intera Lombardia (dopo Sondrio) dove il contagio si è diffuso di meno.

(foto: intervento di sanificazione, di questi giorni, in una delle aree verdi di Caronno Pertusella. L’intervento ha riguardato anche le strade principali e secondarie della città ed è previsto che sia ripetuto anche nelle prossime settimane)

29032020