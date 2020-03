MILANO – “Stiamo andando benino, rispettiamo tutti gli obblighi che abbiamo!” Questo l’appello del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla conferenza stampa di metà giornata da Palazzo Lombardia a Milano. Anche oggi i primi rilievi fanno pensare ad un rallentamento dei contagi, come si è registrato anche ieri, grazie alle misure disposte da Regione e Governo, ovvero all’obbligo di restare a casa.

Fontana ha anche confermato l’imminente apertura del nuovo grande ospedale alla Fiera di Milano, ed ha annunciato iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà, che verranno varate nel pomeriggio durante una riunione di Giunta; anche per l’acquisto di materiale tecnologico per i giovani che devono seguire le lezioni online. In arrivo dalla Repubblica Ceca anche 10 mila tute anti-contaminazione per il personale sanitario; mentre il Banco farmaceutico ha donato 60 mila confezioni di farmaci che saranno distribuiti agli ospedali lombardi.

(foto: la conferenza stampa del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana)

