Coronavirus, sette persone denunciate a Limbiate

LIMBIATE – Si è conclusa la prima settimana di controlli serrati da parte della polizia locale di Limbiate sulle strade cittadine e all’interno degli esercizi commerciali.

Nella settimana dal 23 al 29 marzo, gli agenti del comando di piazza Cinque Giornate hanno fermato 200 persone, che circolavano sul territorio a piedi o alla guida di un veicolo, e sono entrati in 55 esercizi commerciali per verificare che non svolgessero attività non consentite dal Dpcm.

In totale, sono state denunciate sette persone, che non rispettavano le ultime disposizioni governative.

Tra sabato e domenica, i vigili limbiatesi hanno effettuato diversi servizi al domicilio dei cittadini che hanno donato le proprie maschere da sub, a marca Decathlon, per la raccolta coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza.

30032020