MILANO – Meno decessi, meno contagiati, meno persone in terapia intensiva. Come tutti i giorni, a fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel corso dell’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio, su Facebook, da Palazzo Lombardia di Milano.

Nel dettaglio, per il sesto giorno di seguito, i nuovi contagi sono in calo, oggi +1047 (ieri 1154), per un totale regionale di 43.208. I decessi in totale dall’inizio dell’epidemia sono stati 7199, oggi +381 (ieri 458, altro ieri 416). In terapia intensiva ieri 1330 pazienti, oggi sono scesi (è la prima volta che succede dall’inizio dell’emergenza) a 1324, -6. Sale di poco il dato dei ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva, in totale sono stati 11.883, oggi +68. Notizie positive dunque che però non devono fare abbassare la guardia, ha rilevato Gallera, perchè il percorso da compiere è ancora lungo.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante una delle abituali dirette Facebook per informare i cittadini della situazione)

31032020