ORIGGIO – “Lunedì 6 aprile dalle 16 alle 18 all’oratorio femminile ci sarà la distribuzione dei generi alimentari per tutti coloro che ne avessero necessità – lo annunciano i volontari oratoriani – Come fare? Basta presentarsi e segnalare da quante persone è composto il nucleo familiare e sarete “serviti” al momento. Se qualcuno fosse impossibilitato a recarsi di persona basta segnalarlo telefonicamente in casa parrocchiale lasciando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e degli operatori della Sos di Uboldo, che hanno dato la loro disponibilità per il servizio a domicilio, vi recapiteranno a casa il pacco alimentare”.

Proseguono i volontari: “Grazie di cuore a tutti i volontari della Caritas parrocchiale e a tutti quelli che hanno donato generi alimentari o hanno dato la loro offerta per acquistare ciò di cui c’è più bisogno. Questo servizio di distribuzione per ora avverrà a cadenza settimanale per i mesi di aprile, maggio e giugno. Per qualsiasi urgenza contattare direttamente il parroco don Riccardo Pontani”.

(foto: l’oratorio di via Piantanida a Origgio si trova nelle vicinanze della chiesa parrocchiale)

06042020