SOLARO – “Disposte le modalità di distribuzione delle mascherine messe a disposizione di Regione Lombardia per il Comune di Solaro.

Valutato il quantitativo ricevuto, che non permette una distribuzione massiva a tutti i cittadini di Solaro (sarebbero sufficienti per meno della metà della cittadinanza), era necessario stabilire una scala di priorità per cercare di raggiungere prima le categorie fragili della popolazione. I criteri seguiti sono ancora una volta quelli di responsabilità sociale. Inoltre, si ricorda che i cittadini sono tenuti ad uscire di casa solamente per motivi sanitari, di approvvigionamento o lavorativi e dunque si fa appello a tutti a rispettare con intelligenza le disposizioni. Pertanto, non è giustificata un’uscita dall’abitazione dedicata al solo ritiro della mascherina. Il ritiro deve essere effettuato solamente durante un’uscita motivata da altre necessità.

È fortemente sconsigliato affollare in modo eccezionale i punti di distribuzione ed è ritenuta una questione di responsabilità civile.

Le mascherine continueranno ad essere distribuite gratuitamente a domicilio dai volontari del Comune di Solaro e dalla Protezione Civile per le persone che si devono recare in ospedale o in clinica per cure, esami o terapie inderogabili. Per richiedere la fornitura è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo assistentesociale@comune.solaro.mi.it con nome, cognome, indirizzo e copia della documentazione o dell’impegnativa che attesti la necessità le famiglie in isolamento dopo aver registrato un caso di positività o dopo il rientro a seguito delle cure ospedaliere.

Le mascherine saranno consegnate gratuitamente a domicilio dai volontari del Comune di Solaro per tutte le persone nate prima del 31 dicembre 1945 (Over75), a titolo unico e personale, invitandole comunque a non lasciare le proprie abitazioni per nessun motivo che non sia una questione sanitaria e le famiglie del servizio comunale di consegna di farmaci e spesa a domicilio;

Le restati mascherine saranno disponibili gratuitamente per: a titolo unico e personale, i clienti delle farmacie comunali che recandosi in negozio per l’acquisto di un farmaco esibiranno una ricetta o un’impegnativa in corsa di validità ed un documento che attesti la residenza o il domicilio sul territorio comunale di Solaro, a titolo unico e personale, ai clienti dei supermercati della media e grande distribuzione che accedendo al negozio siano sprovvisti di dispositivi di protezione individuale che esibiranno un documento che attesti la residenza o il domicilio sul territorio comunale di Solaro. A tal proposito si ricorda che è attiva sino al prossimo 15 aprile l’ordinanza di limitazione degli accessi alle strutture di vendita secondo le decadi di nascita; a tal fine, le scorte saranno distribuite equamente per i turni scaglionati di accesso.

“Abbiamo stilato – spiega il sindaco Nilde Moretti – uno schema di priorità che si avvicini allo stesso senso di responsabilità sociale che abbiamo seguito sino ad oggi nelle nostre varie iniziative. A questo voglio aggiungere un appello di responsabilità civile a tutti i cittadini di Solaro: rispettiamo le disposizioni ed evitiamo di accalcarci nei punti di distribuzione o tutti gli sforzi fatti sino ad ora saranno resi vani. La mascherina non dev’essere una scusa per lasciare la propria abitazione. E voglio ricordare a tutti che per contenere il rischio è meglio se per ogni famiglia sia sempre la stessa persona a lasciare casa per le questioni inderogabili. È l’ennesimo sforzo che chiediamo ai solaresi, ma sappiamo che anche da questi segnali si contraddistingue una comunità coesa e rispettosa come la nostra”.

08042020