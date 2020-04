CARONNO PERTUSELLA – Dati del contagio in aumento anche a Caronno Pertusella dopo due giorni di stop, che avevano fatto ben sperare: oggi +3 che portano il titola a 60 e lasciano la città caronnese fra quelle che in provincia risultano fra le più colpite dall’epidemia.

In provincia di Varese, dove oggi si è registrato un notevole incremento del contagio in controtendenza col resto della Lombardia (+143), Saronno resta la terza località per numero di contagi, dietro a Busto Arsizio (dove i casi confermati sono 152) e Varese città (141). Sala anche Gallarate, arrivata a 86 casi confermati; oltre a Coquio Trevisato, con 71: nella piccola località del nord della provincia i problemi sono soprattutto alla locale casa di riposo.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09042020