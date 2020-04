[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Elisoccorso, carabinieri, ambulanza: grande mobilitazione per un episodio avvenuto oggi, giovedì, in via Miola, nei condomini al civico 27; all’incrocio con via Bergamo. Uno dei residenti, di 46 anni, è caduto dal quinto piano, nel cortile interno. Inutili gli sforzi dei soccorritori, è deceduto. Il fatto è avvenuto alle 18.10.

Sul posto oltre ai militari della Compagnia cittadina, anche una autolettiga della Croce azzurra mentre nei pressi, in un campo, è atterrato l’elisoccorso proveniente dall’ospedale “Niguarda” di Milano. Sono adesso in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica di quanto è successo; si pensa ad un gesto autolesionistico, perchè in questa direzione hanno portato i primi accertamenti compiuti dai carabinieri. Sono stati i vicini a dare l’allarme, la mobilitazione è sta immediata ma non c’è stato niente da fare per il saronnese.

(foto: soccorritori e forze dell’ordine sul posto, in via Miola)

