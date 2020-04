SARONNO – Ospite di questa sera dell’intervista “sportiva” de ilSaronno è Giuseppe Rosafio, saronnese, atleta baseball non vedenti della società di Malnate; testimonial per Lions di Limbiate, impegnato nella organizzazione delle cene al buio (uno degli eventi più riusciti a Saronno organizzato durante Diritti in gioco). Rosafio, ha conquistato il titolo di campione italiano nella disciplina dei 60 metri indoor con la guida Massimo Minorini. Ha fatto registrare un tempo di tutto rispetto: 9,02 a gennaio ai campionati italiani Fispes di atletica leggera che si sono tenuti ad Ancona.

