Coronavirus, il sindaco Monza informa: la situazione dei contagi a Mozzate

MOZZATE – “Informo sulla situazione inerente la crisi epidemiologica in paese: sono molto vicino ed esprimo un forte abbraccio a tutte le persone che in questo momento stanno attraversando un periodo di difficoltà e disagio quale è appunto l’insolamento in quarantena e la malattia. Auguro a tutti di guarire in fretta e di recuperare in serenità e normalità. E porgo le mie più sentite condoglianze ai famigliari del nostro concittadino venuto a mancare per questa malattia. Vi siamo vicini e siamo al vostro fianco in questo periodo inadeguato anche per un saluto rivolto ai nostri cari che ci lasciano”. Lo ha detto il sindaco di Mozzate, Luigi Monza.

Fornendo quindi le informazioni sulla situazione del contagio in paese: “Attualmente con le informazioni ufficiali e quelle in possesso per il tramite dei medici di base, le persone affette da coronavirus sono 14 di cui 1 purtroppo deceduta, 8 ricoverate, 5 in isolamento domiciliare. Occorre essere prudenti”.

10042020