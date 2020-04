MILANO -“Per far fronte all’emergenza Covid-19 si moltiplicano le richieste di fondi da parte di enti pubblici e associazione di volontariato”, così il consigliere regionale Marco Fumagalli, del M5S Lombardia, che chiede che le aziende pubbliche regionali come Serravalle, di cui la Regione detiene il 79 % delle azioni facciano la loro parte.

Per Fumagalli: “Distribuire il dividendo e le riserve cumulate in questi anni per fronteggiare l’emergenza, questo deve fare! La Serravalle ha un reddito netto annuo pari al 10% e ha cumulato utili per 150 milioni di euro senza mai distribuire un dividendo. Ritengo che le priorità attuali e, successivamente alla pandemia, siano ben altre rispetto alla costruzione di autostrade. Ci si dovrà concentrare sulla sanità per evitare la tragedia a cui stiamo assistendo che nella nostra regione assume dimensione oltremodo drammatici. Nel momento in cui lo Stato ha adottato misure di “deficit spending” a contrasto della povertà e a sostegno delle misure di contenimento del Covid-19, richiedendo alla Ue di adottare identiche misure di sostegno dell’economia, e la Bce prosegue con misure monetarie espansive, anche Regione dovrebbe utilizzare tutte le sue risorse ora “congelate”. Chiedo che la Giunta dia indicazione alla Serravalle di procedere alla erogazione del dividendo e delle riserve e di utilizzare tali risorse in contrasto al Covid-19 sostenendo i bisogni delle famiglie in campo sanitario. Farà sempre in tempo Regione in futuro ad aumentare il capitale a favore di Pedemontana sempre che l’opera sia tra le priorità di questa regione”.

