CARONNO PERTUSELLA – Bell’esempio su come trascorrere la Pasquetta a casa, rispettando le regole ma coltivando dei rapporti di buon vicinato. E’ quello che arriva da un palazzo caronnese dove oggi gli inquilini hanno sperimentato la prima grigliata verticale.

Rispettando il distanziamento sociale ogni famiglia è rimasta nella propria abitazione ma condividendo, a distanza, il momento del pranzo. Ognuno sul proprio terrazzo si sono ritrovati per un brindisi, una foto e c’è stato spazio anche per scambiare con sacchetti e corde qualche leccornia per il pranzo. Non sono mancati cartelli per mostrare la condivisione della grigliata verticale di condominio.

“E’ un’iniziativa che nel pieno rispetto delle regole – spiega uno dei partecipanti – dimostrando a tutti che si può stare insieme, coltivare dei buoni rapporti di vicinato e vivere questi momenti di festa rispettando il distanziamento sociale ma senza rinuncia a stare insieme e a vivere la festa e lo spirito di condivisione”.

(foto: condiviso dalle famiglie caronnesi)