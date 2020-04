SARONNO – I controlli effettuati dalla polizia locale sugli spostamenti delle persone e il rispetto delle norme di distanziamento e di igiene all’interno delle attività commerciali, nella settimana da domenica 5 a sabato 11 aprile, sono stati 776 con un numero di 20 violazioni accertate.

In merito ai dati di flusso rilevati dai varchi elettronici si è assistito ad un totale di 213.622 transiti nel territorio comunale, con un leggero aumento rispetto alle scorse settimane ma comunque nettamente inferiori rispetto a quelli che si verificavano prima dell’emergenza sanitaria.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: controlli della polizia locale alla periferia di Saronno)

