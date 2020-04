Coronavirus, primo consiglio comunale in diretta Saronno-Sestriere

SARONNO – Da Saronno al Sestiere: ieri pomeriggio il consiglio comunale della cittadina montana piemontese si è svolto in collegamento diretto anche con la città degli amaretti. In tempi di coronavirus, infatti, l’assemblea civica si è infatti tenuta online, ed uno dei collegatimento era proprio con Saronno perchè di Saronno è uno dei consiglieri comunali eletti al Sestriere, Alberto Paleardi e quindi è stata predisposta una connessione anche da casa sua. L’idea era buona, con “finestra” anche su You tube così che tutti gli interessati potessero assistere in diretta, ma il risultato non è stato dei migliori.

“Non buona la prima, così si potrebbe dire del primo consiglio comunale in videoconferenza: i cittadini non ha potuto seguire nulla (pure la registrazione della seduta è saltata) ed anche noi consiglieri spesso eravamo disconnessi – riepiloga Paleardi – In ogni caso come lista civica di minoranza abbiamo sottolineato di essere disposti a collaborare a rivedere l’impostazione del bilancio di previsione per farlo diventare un bilancio covid 19 (coronavirus). Abbiamo proposto alla lista di maggioranza di abbassare le tariffe Imu per negozi e seconde case, abbiamo proposto di posticipare certi interventi per avere maggior risorse per creare un fondo di solidarietà per le attività in prospettiva del temuto calo turistico ed infine abbiamo criticato che nel bilancio, poi approvato solo dalla maggioranza, ci sia una riduzione del 72% dei soldi stanziati per la protezione civile in parte corrente (quest’anno solo 2.000 eruro rispetto ai 7.500 dello scorso anno) e del 100% in conto capitale”.

Conclue Paleardi: “Aspettiamo ora da parte della maggioranza il concretizzarsi di quanto promesso in consiglio comunale, specialmente la creazione di una commissione sul bilancio”.

15042020