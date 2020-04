MILANO – Dall’inizio dell’epidemia in Lombardia si è arrivati a 62.153 persone risultate positive al virus, oggi +827; in ospedale 12.043, oggi -34; in terapia intensiva 1.074, oggi -48. I decessi sono stati complessivamente 11.377, oggi +235. I dimessi hanno raggiunto il numero di 37.659, oggi +674 dei quali 17.855 con passaggio in ospedale, +34. I tamponi: in totale quelle effettuati sono stati 221.698, oggi +6.828. Oggi la conferenza stampa in diretta del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano è stata affidata all’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini.

Per quanto riguarda la singole province, in quelle della zona nel Varesotto si è giunti a 1.884 casi confermati, oggi +71; a Como 2.154, oggi +48; in Brianza 3.878, oggi +57.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: a sinistra nell’immagine l’assessore regionale al Bilancio, Davide Caparini)

