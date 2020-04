SARONNO – In diretta sulla propria pagina Facebook mercoledì 15 aprile alle 16 il tributarista saronnese Nicola Mastroianni si sofferma sul tema “Le nuove misure di sostegno finanziario alle imprese”.

Lo scorso fine settimana Mastroianni si era soffermato sul “Decreto liquidità” ed in particolare sulla sospensione dei prossimi versamento e ulteriori agevolazioni fiscali.

Nei giorni scorsi Mastroianni, sempre sulle tematiche “fiscali”, “tributarie” ed “economiche” legate all’emergenza coronavirus era stato ospite della direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, per una videointervista, in particolare soffermandosi anche in quel caso sul recente decreto liquidità, delle scadenze che sono state posticipate, di moratorie ed indennità e più in generale delle ultime novità arrivata da normative nazionali e regionali.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

(foto archivio: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni)

15042020