SARONNO – Misterioso ritrovamento sotto i portici del retrostazione, nei pressi di via Lanino il rinvenimento l’altra sera di uno zainetto abbandonato, con tutto il contenuto sparso attorno. Probabilmente lo zainetto è stato rubato o scippato e quindi il ladro si è fermato lì, luogo vicino allo scalo di “Saronno centro” di Trenord ma particolarmente tranquillo e defilato soprattutto in orario serale e notturno quando non passa mai nessuno e ci sono poche possibilità di essere visti, per aprirlo e per controllare il contenuto. A quanto pare documenti cartecei, che sono stati dunque abbandonati sul posto.

Ha ritrovato tutto un passante e vi sarebbero anche gli elementi per riuscire a risalire al proprietario, le sue ricerche sono già iniziate, per la restituzione e da lui sicuramente si potrà anche venire a sapere cosa è successo esattamente.

(foto: lo zainetto trovato, con tutte le carte abbandonate attorno fra marciapiede e aiuola)

15042020