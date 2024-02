Cronaca

LOMAZZO – L’abitazione in via del Seprio di Gianni Rusconi, primo cittadino di Lomazzo, è stata oggetto di effrazione, con conseguente furto di alcuni beni. Cassaforte aperta, cassettiere divelte, armadi svuotati: danno non da poco, considerando che, data l’assenza della coppia per un arco di tempo compreso dalle 19 alle 22 di sabato sera, i ladri hanno avuto il tempo di aprire la cassaforte con il flessibile, per poi rivolgere l’attenzione al resto della casa, in cerca di oggetti di valore e contanti.

L’attrezzatura pronta e l’organizzazione del furto fanno pensare ai responsabili come ad una banda che da tempo poteva star osservando l’abitazione, ma ulteriori indagini saranno svolte dai carabinieri di Lomazzo, che hanno effettuato un sopralluogo non appena la famiglia ha sporto denuncia.

Bottino del furto sono state un paio di catenine d’oro appartenenti alla moglie del primo cittadino, dal profondo valore affettivo.

(foto archivio)

