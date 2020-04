[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Va avanti, piano, il trend in salita per quanto riguarda i contagi a Caronno Pertusella, oggi il dato fa riferimento ad un +1 portando il numero totale a 69 persone che hanno contratto il virus dell’inizio dell’epidemia ad oggi. Una situazione che lascia la cittadina del basso varesotto nell’elenco di quelle che sono state sinora più colpite dalla pandemia, per quanto riguarda la provincia del Varesotto. Varesotto che ha fatto segnare oggi un +68, in linea con il trend dell’intera regione Lombardia, di una crescita ma contenuta e con meno persone in ospedale e meno in terapia intensiva. Restano in provincia, la località sinora più colpita è Varese, con 194 casi confermati, 193 quelli di Busto Arsizio. Al quarto posto di questa classifica nella quale nessuno vorrebbe essere è Gallarate, con 108 casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

17042020