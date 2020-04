CERIANO LAGHETTO – “Grazie ai vigili del fuoco di Lazzate che con il contributo dell’Associazione commercianti e artigiani cerianesi, da ieri stanno sanificando 3000 metri quadrati di spazi pubblici!” Così i vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, riguarda agli interventi in corso in paese, a cura dei pompieri del comando dei volontari della vicina Lazzate. Un intervento che si certo non è passato inosservato anche da parte dei cittadini, che hanno senz’altro apprezzato l’intervento, davvero molto accurato.

(foto: un momento di uno degli interventi di sanificazione compiuti dai vigili del fuoco del comando di Lazzate a Ceriano Laghetto, nelle scorse ore)

