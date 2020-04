MILANO – Regione Lombardia in soccorso ai ristoratori, molti sono chiusi da tanto e l‘ente regionale intende aiutare quelli che vogliono riaprire con la consegne a domicilio, autorizzando e favorendo la riapertura da inizio maggio.

Dice l’assessore agli enti locali, Massimo Sertori (foto): “Pensiamo che il servizio da asporto si possa organizzare. Dire no a tutta la ristorazione potrebbe voler dire penalizzare persone che invece si vogliono organizzare e hanno anche necessità di riprendere le loro attività in condizioni di sicurezza”. “Durante la fase critica – ha chiosato l’assessore Sertori – il lockdown è stato possibile perchè le attività indispensabili non si sono mai fermate: parlo delle farmacie, dei negozi di alimentari, di altri servizi essenziali”. “Ecco perchè oltre a medici e infermieri e personale sanitario – ha concluso – bisogna riconoscere che popolazione ha avuto uno straordinario senso civico e sono rimaste a casa anche grazie a chi ha operato per garantire i servizi essenziali”.

