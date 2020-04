Coronavirus, il sindaco Pizzi di Lazzate informa: contagi, mercato, riapertura cimitero

LAZZATE – Contagi, mercato, riapertura cimitero e centro raccolta rifiuti: il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, fa il punto della situazione.

Il report di Ats che comunica giornalmente i numeri delle persone positive al Covid e delle persone in sorveglianza attiva sul nostro territorio è sostanzialmente invariato rispetto alla precedente comunicazione.

Comunico le decisioni prese della Giunta comunale in questi giorni:

– lunedì 4 maggio riapertura il cimitero

– martedì 5 maggio riapertura del centro raccolta rifiuti. Per accedere al servizio occorrerà prenotarsi per evitare la formazione di code nei pressi del centro di raccolta. Seguiranno ulteriori informazioni per le modalità di prenotazione

– mercoledì 6 maggio, in base alle modalità che verranno comunicate da Regione Lombardia, si terrà il mercato cittadino che attualmente è limitato ai soli generi alimentari

Con apertura di questi luoghi pubblici rinnovo l’invito a tutti i cittadini a rispettare le disposizioni che prevedono assolutamente l’uso della mascherina, la distanza interpersonale ed ovviamente il divieto di assembramento.

Nella giornata di giovedì si riunirà il Coc (Centro operativo comunale) per fare il punto della situazione sui servizi di assistenza alla cittadinanza messi in atto dal comune con la collaborazione della Cri, della Protezione civile, del Gvat, della polizia locale e dei vigili volontari del fuoco e per programmare future azioni sul territorio.

Il vostro sindaco

Loredana Pizzi

29042020