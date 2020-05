SARONNO – Il settore della ristorazione è stato uno di quelli più colpiti dall’emergenza sanitaria ed è anche uno di quelli che si è mobilitato per trovare una soluzione alternativa alla propria attività e che si sta rimboccando le maniche per cercare di capire come ripartire. IlSaronno ha deciso di cercare di capire la situazione a Saronno e nel Saronnese con i titolari di due iconiche attività: Andrea Sozzi dello Scibui e Giovanni Di Luccio di El Primero.

L’appuntamento è per oggi alle 21, visto che stasera è in programma il consiglio comunale. L’intervista in diretta sarà disponibile sulla pagina Facebook de ilSaronno e de ilGroane

