SOLARO – Aggiornamento dei dati di contagio sul territorio comunale di Solaro a sabato 2 maggio. Ats ha comunicato che i casi di positività al Sars-Cov2 sono attualmente 64.

Purtroppo, negli ultimi giorni è stato comunicato un nuovo decesso ed in totale i cittadini solaresi che non ce l’hanno fatta sono 11.

Il sindaco Nilde Moretti: “Insieme e grazie alle autorità sanitarie teniamo sotto controlli i dati del contagio nel nostro Comune. In totale i casi di positività sono tre in più rispetto all’ultima comunicazione di settimana scorsa. Il dato che colpisce maggiormente è l’ultimo decesso, un altro concittadino che non ce l’ha fatta per il quale vogliamo portare ai cari del defunto le condoglianze e la vicinanza di questa Amministrazione Comunale e di tutta la comunità solarese. Questi numeri devono aiutarci a comprendere come ancora l’emergenza non sia conclusa.

Anche se da lunedì le misure di restrizione saranno attenuate, è ancora necessario mantenere alta l’attenzione e continuare a rispettare tutte le norme affidandosi altresì al buon senso e ad un senso civico comune, per rispetto di noi stessi e degli altri”.

02052020