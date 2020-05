Fase 2, riaperto su appuntamento il Municipio di Gerenzano

GERENZANO – Riapre il Municipio di Gerenzano, con decorrenza immediata e, per ora, sino al 17 maggio: lo ha disposto, con una ordinanza, il sindaco Ivano Campi. “L’obiettivo è di assicurare i servizi comunali, in particolare quelli essenziali, urgenti e indifferibili, ma sempre in sicurezza” viene rimarcato nella ordinanza. L’accesso non è libero ma può avvenire solo su appuntamento, telefonico oppure via email.

L’accesso al plesso comunale di via Duca degli Abruzzi è subordinato alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37.5; e chi entra dovrà indossare la mascherina. L’ingresso è limitato al solo utente che usufruisce del servizio; non è ammessa la presenza di accompagnatori.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una recente cerimonia che si era svolta davanti al palazzo comunale di Gerenzano)

09052020