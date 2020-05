SARONNO – Fotoreporter ai tempi del coronavirus: ieri sera sul canale Facebook de ilSaronno, e su quelli “gemelli” de ilTradate e ilGroane, l’intervista – a cura della direttrice Sara Giudici – a due storici fotografi della provincia di Varese, il saronnese Domenico Ghiotto ed il suo collega Angelo Puricelli. Tra i temi, quello dell’esigenza di coniugare la sicurezza personale, e degli altri che ci stanno attorno, con quella di essere comunque “sul territorio” per mostrare, con le proprie immagini, tutto quello che succede. Nella città di Saronno così come nel resto della provincia di Varese.

