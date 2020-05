SARONNO – Se l’è cavata senza conseguenze, tanto da decidere di non farsi accompagnare al pronto soccorso la 22enne saronnese che ieri pomeriggio è stata investita in via Manzoni.

Teatro del sinistro stradale l’incrocio tra la centralissima arteria e via Roma. La ragazza è stata colpita dalla Toyota Yaris guidata da un 75enne di Cinisello Balsamo che, proveniente da via Roma stava svoltando in via Marconi in direzione di via Manzoni. La giovane è finita a terra e il pensionato si è subito fermata per soccorrerla. E’ stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. La ragazza però ha preferito non farsi accompagnare al pronto soccorso dal personale sanitario che l’ha comunque sottoposta ai primi accertamenti sul posto.

Presente anche una pattuglia della polizia locale che non solo ha provveduto a deviare il traffico ma ha anche raccolto le testimonianze dei protagonisti ed effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

(foto archivio)

