TURATE – Tanti danni ma la conducente non è in pericolo di vita: il riferimento va all’incidente avvenuto la notte scorsa, alle 3.30, in via Caimi a Turate: nel capottamento della sua vettura la donna che era al volante, sola a bordo. E’ una 22enne. La ragazza ha perso il controllo del mezzo, avrebbe fatto tutto da sola. Ad accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno collaborato con il personale della Croce rossa saronnese nel recupero della giovane, estratta dalle lamiere del veicolo e trasferita all’ospedale di Tradate per essere medicata e per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù: i militari si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso, obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo. Particolarmente ingenti i danni materiali, la vettura è stata rimossa con il carro attrezzi.

(foto archivio)

31052020