CARONNO PERTUSELLA – Auto ribaltata sull’ex Varesina, nel tratto alla periferia di Caronno Pertusella: è successo oggi alle 13.15 nella zona industriale dove la strada prende il nome di viale 5 giornate, non lontano dall’incrocio con via Kennedy.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno con i vigili del fuoco del distaccamento cittadino; è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese e l’auto-infermieristica. A bordo del mezzo un giovane di 22 anni: ha riportato alcune escoriazioni e contusioni ma le sue condizioni apparse particolarmente gravi. E’ stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. I militari dell’Arma – che nell’immediatezza hanno deviato il traffico in arrivo per assicurare che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza – si sono quindi occupati di eseguire i rlievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio: ambulanza e carabinieri durante un intervento sulla ex Varesina)

12062021