SARONNO – Bella iniziativa di Mc Donald’s: a Gerenzano colazione gratis per medici, infermieri e volontari della protezione civile.

Intanto ci si prepara alle riaperture di lunedì, piscina e palestre.

La bella giornata di ieri ha riempito i centri di città e paese, ad iniziare da Saronno.

In arrivo la “nuova normalità” anche per bimbi e ragazzi, torneranno i centri estivi.

I contagi: in Lombardia dato globale in discesa, +221; mentre nelle province della zona i numeri sono proprio piccoli: +4 sia nel Varesotto che in Brianza, +3 nel Comasco. In zona unico caso a Rovello Porro.

A fare scalpore il blitz antiprostituzione messo a segno fra Saronno e Varedo dai carabinieri della Compagnia cittadina, con 7 arresti: nel club priveè, tra l’altro, tutti senza mascherina anche al bar.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

31052020