Buoni per acquistare con gli sconti nei negozi del paese, a Cogliate è realtà

COGLIATE – È stato lanciato questa mattina il sito www.sandalmazibond.it. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, l’associazione Gsd Giovani SanDalmazi, la Bcc ed il gruppo Cap Holding, con l’intento di fornire uno stimolo immediato alle realtà economiche locali. Tutti, residenti e non, potranno acquistare un coupon del valore minimo di 60 euro da spendere dal 15 luglio 2020 al 30 giugno 2021 in una delle numerose attività aderenti all’iniziativa, al costo di 50 euro (i 10 euro di valore aggiuntivo sono erogati per il 50% dall’amministrazione comunale e per il restante 50% dall’attività in segno di riconoscimento per la fiducia accordata). Coloro che acquisteranno i buoni sul sito dedicato, faranno sì che le attività aderenti possano ricevere della liquidità immediata, a fronte di un loro acquisto futuro ed otterranno un importante aggiunta di valore sul loro acquisto.

«Nei giorni scorsi, abbiamo illustrato il progetto ai commercianti tramite una videoconferenza: è stato ben recepito dalle attività e successivamente abbiamo trovato il supporto della Bcc per la gestione delle risorse, dei Giovani SanDalmazi per la gestione informatica e di Cap Holding per i fondi a sostengo dell’iniziativa – dichiara il sindaco Andrea Basilico – la speranza è che il progetto funga da volano per le attività del paese e possa attrarre anche nuovi potenziali clienti provenienti da fuori paese».

01062020