SARONNO – “Il tradizionale oratorio estivo “fisico” così come lo conosciamo non è realizzabile”. Sono le parole del prevosto monsignor Armando Cattaneo che ieri al termine della messa delle 10 ha fatto il punto sul tema dell’oratorio feriale annunciando la disponibilità a fornire spazi all’Amministrazione comunale.

“Ci sono delle condizioni di sicurezza che non potremmo garantire – spiega il numero uno della comunità pastorale – ma c’è una nostra grande disponibilità a mettere a disposizione tutti gli spazi che abbiamo. Se qualcuno ha la possibilità e la capacità di gestire anche piccoli gruppi gli oratori possono mettere a disposizione i loro spazi naturalmente sotto la responsabilità di chi organizza. Del resto si è già fatto anche in altri anni che si siano organizzati dei Campus. Queste esperienze hanno in media 40, 50 bimbi noi in città ne abbiamo 2 mila e non potremmo scegliere chi si e chi no”.

Dunque massima disponibilità a fornire spazi: “Se il Comune mette a disposizione gli educatori professionali e tutto il necessario noi siamo pronti a dare gli oratori. Comunque inventeremo delle attività digitali per tenere compagnia ai bimbi a distanza. Più di così veramente non sapremmo cosa fare”. E chiosa: “Noi mettiamo a disposizione tutto: le aule degli oratori, i campi, le chiese, i saloni, il cinema però c’è bisogno che ci sia chi garantisca la sicurezza se no non facciamo nulla”.

(foto: il prevosto con la mascherina)