SARONNO – Con la ripartenza a pieno regime della vita cittadina sono molti i saronnesi hanno iniziato a fare i conti come le modifiche della sosta nel quartiere Prealpi. L’ultimo provvedimento del pacchetto di provvedimenti presi dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rivoluzione dei parcheggi è l’arrivo della zona disco da 4 ore. Ma facciamo un passo indietro. Il Comune ormai da oltre un anno ha avviato un piano di revisione delle aree di sosta in particolare nei quartieri residenziali e intorno allo scalo ferroviario. Obiettivo? Rendere “non disponibili” per i pendolari gli stalli in modo che siano riservati ai residenti con strisce gialle o a chi si reca in città per commissioni tramite le zone disco che per ovvi motivi sono offlimits per chi si reca al lavoro a Milano. La rivoluzione, fortemente voluta dal sindaco Alessandro Fagioli, è partita dalla zona di piazza dei Mercanti ed ha toccato a settembre anche il quartiere scolastico. In autunno è stata rinnovata la segnaletica nella zona del quartiere Retrostazione in particolare tra via Pacinotti e via Galvani. Prima del lockdown si è concretizzato all’ultimo pacchetto di provvedimenti in alcune arterie ad altro scorrimento. Tra le novità il cambio delle sosta nel piazzale della chiesa Sacra Famiglia, tra via San Francesco e viale Prealpi e nel primo tratto di quest’ultima arteria dalla rotonda con via Volonterio all’incrocio con via Toti. In entrambe le aree di sosta ora si può lasciare l’auto per 4 ore. “La differenziazione – spiega il comandante della polizia locale Giuseppe Sala – è determinata da volontà di garantire un parcheggio a chi usa i servizi della zona, a partire dai docenti della vicina scuola. In questo modo possono sostare comodamente per il tempo delle commissioni o dell’attività lavorative. Semplicemente ponendo il limite delle 4 ore rende questi stalli inutilizzabili per i pendolari. Insomma per chi deve andare in stazione per prendere il treno per andare al lavoro questi parcheggi restano offlimits ma gli stalli offrono un ottima soluzione per chi deve usare i servizi del quartiere o magari recarsi in centro, a messa o al cinema”.

04062020