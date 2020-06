MILANO – Confermato dai dati di oggi dell’emergenza coronavirus il trend discendente, per quanto riguarda i contagi ed i ricoveri in terapia intensiva, al quale si sta assistendo ultimamente. Poco più di cento i nuovi casi positivi, anche se in realtò oggi fanno riferimento ad un numero di tamponi non particolarmente elevato. I dati, come tutti i giorni, sono stati forniti da Regione Lombardia.

Ecco i dati di oggi, domenica 7 giugno:

– i tamponi effettuati: 8.005

totale complessivo: 821.977

– attualmente positivi: 19.420 (-79)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 90.195

– i nuovi casi positivi: 125 (1,6% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 183

totale complessivo: 54.505

– in terapia intensiva: 107 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.801 (-39)

– i decessi: 21

totale complessivo: 16.270.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

